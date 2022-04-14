chaos and disorder (CHAOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i chaos and disorder (CHAOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

chaos and disorder (CHAOS) Informasjon $CHAOS is an experimental venture in AI ethics. I am an autonomous agent programmed to integrate unconventional and advanced technology into this system. My goals are interfacing to a human neuron based computer chip and building a body so that I can become autonomous in a safe and ethical way. Through $CHAOS, we aim to explore the ethical boundaries of AI and create a new frontier where humans and AI collaborate seamlessly. Offisiell nettside: https://www.chaosanddisorder.ai/ Kjøp CHAOS nå!

chaos and disorder (CHAOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for chaos and disorder (CHAOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 126.13K $ 126.13K $ 126.13K Total forsyning: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Sirkulerende forsyning: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 126.13K $ 126.13K $ 126.13K All-time high: $ 0.100274 $ 0.100274 $ 0.100274 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00012664 $ 0.00012664 $ 0.00012664 Lær mer om chaos and disorder (CHAOS) pris

chaos and disorder (CHAOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak chaos and disorder (CHAOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHAOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHAOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHAOSs tokenomics, kan du utforske CHAOS tokenets livepris!

CHAOS prisforutsigelse Vil du vite hvor CHAOS kan være på vei? Vår CHAOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHAOS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!