chaos and disorder (CHAOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00013594 $ 0.00013594 $ 0.00013594 24 timer lav $ 0.00014187 $ 0.00014187 $ 0.00014187 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00013594$ 0.00013594 $ 0.00013594 24 timer høy $ 0.00014187$ 0.00014187 $ 0.00014187 All Time High $ 0.100274$ 0.100274 $ 0.100274 Laveste pris $ 0.00011861$ 0.00011861 $ 0.00011861 Prisendring (1H) -0.72% Prisendring (1D) -2.60% Prisendring (7D) -6.21% Prisendring (7D) -6.21%

chaos and disorder (CHAOS) sanntidsprisen er $0.00013775. I løpet av de siste 24 timene har CHAOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00013594 og et toppnivå på $ 0.00014187, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHAOS er $ 0.100274, mens den rekordlave prisen er $ 0.00011861.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHAOS endret seg med -0.72% i løpet av den siste timen, -2.60% over 24 timer og -6.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

chaos and disorder (CHAOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 137.73K$ 137.73K $ 137.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 137.73K$ 137.73K $ 137.73K Opplagsforsyning 999.80M 999.80M 999.80M Total forsyning 999,799,389.441412 999,799,389.441412 999,799,389.441412

Nåværende markedsverdi på chaos and disorder er $ 137.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHAOS er 999.80M, med en total tilgang på 999799389.441412. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 137.73K.