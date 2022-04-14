CHAISavings (CHAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CHAISavings (CHAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CHAISavings (CHAI) Informasjon CHAI started as a meme token but has evolved into a project creating AI agents with real use cases , open-sourcing tools , and enabling easier agent creation. Agent Swarm Our agents learn and interact in a swarm. More are coming soon—follow us on X to see them in action! Our Vision We’re building a platform to: Create useful AI agents. Simplify agent creation. Open-source tooling and infrastructure. Offisiell nettside: https://chai.fun/ Kjøp CHAI nå!

CHAISavings (CHAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CHAISavings (CHAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 180.17K $ 180.17K $ 180.17K Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 180.17K $ 180.17K $ 180.17K All-time high: $ 0.00852492 $ 0.00852492 $ 0.00852492 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00018017 $ 0.00018017 $ 0.00018017 Lær mer om CHAISavings (CHAI) pris

CHAISavings (CHAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CHAISavings (CHAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHAIs tokenomics, kan du utforske CHAI tokenets livepris!

CHAI prisforutsigelse Vil du vite hvor CHAI kan være på vei? Vår CHAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!