CHAISavings (CHAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00852492$ 0.00852492 $ 0.00852492 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.72% Prisendring (7D) -0.72%

CHAISavings (CHAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHAI er $ 0.00852492, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CHAISavings (CHAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 208.80K$ 208.80K $ 208.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 208.80K$ 208.80K $ 208.80K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,989,510.402131 999,989,510.402131 999,989,510.402131

Nåværende markedsverdi på CHAISavings er $ 208.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHAI er 999.99M, med en total tilgang på 999989510.402131. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 208.80K.