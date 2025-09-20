ChainPort (PORTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00078713 $ 0.00078713 $ 0.00078713 24 timer lav $ 0.0008682 $ 0.0008682 $ 0.0008682 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00078713$ 0.00078713 $ 0.00078713 24 timer høy $ 0.0008682$ 0.0008682 $ 0.0008682 All Time High $ 0.127139$ 0.127139 $ 0.127139 Laveste pris $ 0.00049331$ 0.00049331 $ 0.00049331 Prisendring (1H) -1.22% Prisendring (1D) +8.78% Prisendring (7D) +9.26% Prisendring (7D) +9.26%

ChainPort (PORTX) sanntidsprisen er $0.00085705. I løpet av de siste 24 timene har PORTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00078713 og et toppnivå på $ 0.0008682, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PORTX er $ 0.127139, mens den rekordlave prisen er $ 0.00049331.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PORTX endret seg med -1.22% i løpet av den siste timen, +8.78% over 24 timer og +9.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ChainPort (PORTX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 146.67K$ 146.67K $ 146.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 582.64K$ 582.64K $ 582.64K Opplagsforsyning 171.13M 171.13M 171.13M Total forsyning 679,814,605.4471 679,814,605.4471 679,814,605.4471

Nåværende markedsverdi på ChainPort er $ 146.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PORTX er 171.13M, med en total tilgang på 679814605.4471. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 582.64K.