Chainpal (CPAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chainpal (CPAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Chainpal (CPAL) Informasjon Welcome to Chainpal, a Telegram-based trading bot to snipe new tokens and trade existing ones that are already live with unparalleled safety and speed in addition to being the only bot on the market that allows for custom trading strategies and text to trade AI integration which allows for multiple trade conditions to be executed with just one prompt and trade based on Market Cap, Price and percentages. Chainpal allows you to trade on the go right from your Telegram account without the need to connect your wallet to slow DEX UI's and then wait to confirm trades through your wallet. With this powerful tool you can preset values like slippage, gas and auto-approve transactions to trade with lightning speed. With our novel Simulator and anti-rug features powered by 5 unique and reputable Scanners integrated right into the core of our trading systems and encrypted user info fortified by 2FA logins, Chainpal has been built with security in mind, filling the current flaws in the market. Offisiell nettside: https://chainpal.ai/ Teknisk dokument: https://docs.chainpal.ai/ Kjøp CPAL nå!

Chainpal (CPAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chainpal (CPAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 251.33K $ 251.33K $ 251.33K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 7.63M $ 7.63M $ 7.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 329.56K $ 329.56K $ 329.56K All-time high: $ 1.96 $ 1.96 $ 1.96 All-Time Low: $ 0.00916429 $ 0.00916429 $ 0.00916429 Nåværende pris: $ 0.03295411 $ 0.03295411 $ 0.03295411 Lær mer om Chainpal (CPAL) pris

Chainpal (CPAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chainpal (CPAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CPAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CPAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CPALs tokenomics, kan du utforske CPAL tokenets livepris!

