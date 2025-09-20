Chainpal (CPAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0360039 $ 0.0360039 $ 0.0360039 24 timer lav $ 0.03617882 $ 0.03617882 $ 0.03617882 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0360039$ 0.0360039 $ 0.0360039 24 timer høy $ 0.03617882$ 0.03617882 $ 0.03617882 All Time High $ 1.96$ 1.96 $ 1.96 Laveste pris $ 0.00916429$ 0.00916429 $ 0.00916429 Prisendring (1H) +0.18% Prisendring (1D) +0.37% Prisendring (7D) -7.84% Prisendring (7D) -7.84%

Chainpal (CPAL) sanntidsprisen er $0.03617335. I løpet av de siste 24 timene har CPAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0360039 og et toppnivå på $ 0.03617882, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CPAL er $ 1.96, mens den rekordlave prisen er $ 0.00916429.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CPAL endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, +0.37% over 24 timer og -7.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chainpal (CPAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 275.67K$ 275.67K $ 275.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 361.48K$ 361.48K $ 361.48K Opplagsforsyning 7.63M 7.63M 7.63M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Chainpal er $ 275.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CPAL er 7.63M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 361.48K.