ChainBounty (BOUNTY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ChainBounty (BOUNTY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ChainBounty (BOUNTY) Informasjon Operating on blockchain technology, Sentinel Protocol harnesses collective cyber security intelligence to protect crypto assets against hackers, scams and fraud. Offisiell nettside: https://uppsalasecurity.com Kjøp BOUNTY nå!

ChainBounty (BOUNTY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ChainBounty (BOUNTY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.79M $ 20.79M $ 20.79M Total forsyning: $ 505.83M $ 505.83M $ 505.83M Sirkulerende forsyning: $ 505.83M $ 505.83M $ 505.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.79M $ 20.79M $ 20.79M All-time high: $ 0.414779 $ 0.414779 $ 0.414779 All-Time Low: $ 0.0071109 $ 0.0071109 $ 0.0071109 Nåværende pris: $ 0.04109376 $ 0.04109376 $ 0.04109376 Lær mer om ChainBounty (BOUNTY) pris

ChainBounty (BOUNTY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ChainBounty (BOUNTY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOUNTY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOUNTY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOUNTYs tokenomics, kan du utforske BOUNTY tokenets livepris!

BOUNTY prisforutsigelse Vil du vite hvor BOUNTY kan være på vei? Vår BOUNTY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOUNTY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!