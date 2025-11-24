Chain Talk Daily pris i dag

Sanntids Chain Talk Daily (CTD) pris i dag er --, med en 5.38% endring de siste 24 timene. Nåværende CTD til USD konverteringssats er -- per CTD.

Chain Talk Daily rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 99,627, med en sirkulerende forsyning på 1.00B CTD. I løpet av de siste 24 timene CTD har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00415884, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CTD beveget seg -0.68% i løpet av den siste timen og -10.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Chain Talk Daily (CTD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 99.63K$ 99.63K $ 99.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 99.63K$ 99.63K $ 99.63K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

