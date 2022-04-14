Chain of Legends (CLEG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chain of Legends (CLEG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chain of Legends (CLEG) Informasjon Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program. Offisiell nettside: https://chainoflegends.com/ Kjøp CLEG nå!

Chain of Legends (CLEG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chain of Legends (CLEG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 46.45K $ 46.45K $ 46.45K Total forsyning: $ 545.99M $ 545.99M $ 545.99M Sirkulerende forsyning: $ 68.33M $ 68.33M $ 68.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 371.16K $ 371.16K $ 371.16K All-time high: $ 0.199246 $ 0.199246 $ 0.199246 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00067987 $ 0.00067987 $ 0.00067987 Lær mer om Chain of Legends (CLEG) pris

Chain of Legends (CLEG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chain of Legends (CLEG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLEG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLEG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLEGs tokenomics, kan du utforske CLEG tokenets livepris!

