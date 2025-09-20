Chain of Legends (CLEG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.199246$ 0.199246 $ 0.199246 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -0.48% Prisendring (7D) +12.72% Prisendring (7D) +12.72%

Chain of Legends (CLEG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CLEG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLEG er $ 0.199246, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLEG endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -0.48% over 24 timer og +12.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chain of Legends (CLEG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.78K$ 45.78K $ 45.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 365.80K$ 365.80K $ 365.80K Opplagsforsyning 68.33M 68.33M 68.33M Total forsyning 545,990,835.0 545,990,835.0 545,990,835.0

Nåværende markedsverdi på Chain of Legends er $ 45.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLEG er 68.33M, med en total tilgang på 545990835.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 365.80K.