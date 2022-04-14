Chain Guardians (CGG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chain Guardians (CGG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chain Guardians (CGG) Informasjon ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards. Offisiell nettside: https://chainguardians.io/

Chain Guardians (CGG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chain Guardians (CGG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 576.74K $ 576.74K $ 576.74K Total forsyning: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Sirkulerende forsyning: $ 111.90M $ 111.90M $ 111.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 618.49K $ 618.49K $ 618.49K All-time high: $ 4.33 $ 4.33 $ 4.33 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00515409 $ 0.00515409 $ 0.00515409 Lær mer om Chain Guardians (CGG) pris

Chain Guardians (CGG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chain Guardians (CGG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CGG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CGG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CGGs tokenomics, kan du utforske CGG tokenets livepris!

CGG prisforutsigelse Vil du vite hvor CGG kan være på vei? Vår CGG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CGG tokenets prisforutsigelse nå!

