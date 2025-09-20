Chain Guardians (CGG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00188746 24 timer lav $ 0.00219378 24 timer høy All Time High $ 4.33 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -13.46% Prisendring (7D) -15.47%

Chain Guardians (CGG) sanntidsprisen er $0.00188819. I løpet av de siste 24 timene har CGG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00188746 og et toppnivå på $ 0.00219378, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CGG er $ 4.33, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CGG endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -13.46% over 24 timer og -15.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chain Guardians (CGG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 211.29K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 226.58K Opplagsforsyning 111.90M Total forsyning 120,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Chain Guardians er $ 211.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CGG er 111.90M, med en total tilgang på 120000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 226.58K.