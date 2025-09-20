Dagens Chain Guardians livepris er 0.00188819 USD. Spor prisoppdateringer for CGG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CGG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Chain Guardians livepris er 0.00188819 USD. Spor prisoppdateringer for CGG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CGG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CGG

CGG Prisinformasjon

CGG Offisiell nettside

CGG tokenomics

CGG Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Chain Guardians Logo

Chain Guardians Pris (CGG)

Ikke oppført

1 CGG til USD livepris:

$0.00188819
$0.00188819$0.00188819
-13.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Chain Guardians (CGG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:00:00 (UTC+8)

Chain Guardians (CGG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00188746
$ 0.00188746$ 0.00188746
24 timer lav
$ 0.00219378
$ 0.00219378$ 0.00219378
24 timer høy

$ 0.00188746
$ 0.00188746$ 0.00188746

$ 0.00219378
$ 0.00219378$ 0.00219378

$ 4.33
$ 4.33$ 4.33

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-13.46%

-15.47%

-15.47%

Chain Guardians (CGG) sanntidsprisen er $0.00188819. I løpet av de siste 24 timene har CGG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00188746 og et toppnivå på $ 0.00219378, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CGG er $ 4.33, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CGG endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -13.46% over 24 timer og -15.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chain Guardians (CGG) Markedsinformasjon

$ 211.29K
$ 211.29K$ 211.29K

--
----

$ 226.58K
$ 226.58K$ 226.58K

111.90M
111.90M 111.90M

120,000,000.0
120,000,000.0 120,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Chain Guardians er $ 211.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CGG er 111.90M, med en total tilgang på 120000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 226.58K.

Chain Guardians (CGG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Chain Guardians til USD ble $ -0.000293730573649269.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Chain Guardians til USD ble $ -0.0009710470.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Chain Guardians til USD ble $ -0.0009155893.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Chain Guardians til USD ble $ -0.001338529184295648.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000293730573649269-13.46%
30 dager$ -0.0009710470-51.42%
60 dager$ -0.0009155893-48.49%
90 dager$ -0.001338529184295648-41.48%

Hva er Chain Guardians (CGG)

ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Chain Guardians (CGG) Ressurs

Offisiell nettside

Chain Guardians Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chain Guardians (CGG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chain Guardians (CGG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chain Guardians.

Sjekk Chain Guardiansprisprognosen nå!

CGG til lokale valutaer

Chain Guardians (CGG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chain Guardians (CGG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CGG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Chain Guardians (CGG)

Hvor mye er Chain Guardians (CGG) verdt i dag?
Live CGG prisen i USD er 0.00188819 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CGG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CGG til USD er $ 0.00188819. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Chain Guardians?
Markedsverdien for CGG er $ 211.29K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CGG?
Den sirkulerende forsyningen av CGG er 111.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCGG ?
CGG oppnådde en ATH-pris på 4.33 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CGG?
CGG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CGG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CGG er -- USD.
Vil CGG gå høyere i år?
CGG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CGG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:00:00 (UTC+8)

Chain Guardians (CGG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.