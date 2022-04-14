Chain Games (CHAIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chain Games (CHAIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chain Games (CHAIN) Informasjon The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network. Offisiell nettside: https://chaingames.io/ Kjøp CHAIN nå!

Chain Games (CHAIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chain Games (CHAIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.37M Total forsyning: $ 493.50M Sirkulerende forsyning: $ 379.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.88M All-time high: $ 1.03 All-Time Low: $ 0.0055509 Nåværende pris: $ 0.02203922 Lær mer om Chain Games (CHAIN) pris

Chain Games (CHAIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chain Games (CHAIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHAIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHAIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHAINs tokenomics, kan du utforske CHAIN tokenets livepris!

CHAIN prisforutsigelse Vil du vite hvor CHAIN kan være på vei? Vår CHAIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHAIN tokenets prisforutsigelse nå!

