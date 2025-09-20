Dagens Chadette livepris er 0.00219234 USD. Spor prisoppdateringer for CHADETTE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHADETTE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Chadette livepris er 0.00219234 USD. Spor prisoppdateringer for CHADETTE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHADETTE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Chadette Pris (CHADETTE)

1 CHADETTE til USD livepris:

$0.00218624
$0.00218624
-8.50%1D
mexc
USD
Chadette (CHADETTE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:03:29 (UTC+8)

Chadette (CHADETTE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.34%

-8.25%

-8.72%

-8.72%

Chadette (CHADETTE) sanntidsprisen er $0.00219234. I løpet av de siste 24 timene har CHADETTE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00155338 og et toppnivå på $ 0.00240219, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHADETTE er $ 0.00711748, mens den rekordlave prisen er $ 0.00036275.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHADETTE endret seg med -0.34% i løpet av den siste timen, -8.25% over 24 timer og -8.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chadette (CHADETTE) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på Chadette er $ 2.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHADETTE er 991.79M, med en total tilgang på 991792275.16861. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.17M.

Chadette (CHADETTE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Chadette til USD ble $ -0.000197333189542201.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Chadette til USD ble $ -0.0002170668.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Chadette til USD ble $ -0.0010833647.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Chadette til USD ble $ -0.000297135351976484.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000197333189542201-8.25%
30 dager$ -0.0002170668-9.90%
60 dager$ -0.0010833647-49.41%
90 dager$ -0.000297135351976484-11.93%

Hva er Chadette (CHADETTE)

Chadette is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to embody the spirit of the crypto community. Inspired by the “Chad” archetype, Chadette represents strong-handed holders and an expanding ecosystem driven by community engagement. The project focuses on decentralized trading, social-driven growth, and long-term community participation. With ongoing developments, Chadette aims to integrate with various platforms and expand its utility while maintaining its core identity as a fun and engaging digital asset.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Chadette (CHADETTE) Ressurs

Offisiell nettside

Chadette Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chadette (CHADETTE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chadette (CHADETTE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chadette.

Sjekk Chadetteprisprognosen nå!

CHADETTE til lokale valutaer

Chadette (CHADETTE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chadette (CHADETTE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHADETTE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Chadette (CHADETTE)

Hvor mye er Chadette (CHADETTE) verdt i dag?
Live CHADETTE prisen i USD er 0.00219234 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHADETTE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHADETTE til USD er $ 0.00219234. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Chadette?
Markedsverdien for CHADETTE er $ 2.17M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHADETTE?
Den sirkulerende forsyningen av CHADETTE er 991.79M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHADETTE ?
CHADETTE oppnådde en ATH-pris på 0.00711748 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHADETTE?
CHADETTE så en ATL-pris på 0.00036275 USD.
Hva er handelsvolumet til CHADETTE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHADETTE er -- USD.
Vil CHADETTE gå høyere i år?
CHADETTE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHADETTE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:03:29 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.