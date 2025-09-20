Dagens CHADAI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CHADAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHADAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CHADAI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CHADAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHADAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CHADAI

CHADAI Prisinformasjon

CHADAI tokenomics

CHADAI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

CHADAI Logo

CHADAI Pris (CHADAI)

Ikke oppført

1 CHADAI til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
CHADAI (CHADAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:41:32 (UTC+8)

CHADAI (CHADAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

CHADAI (CHADAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHADAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHADAI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHADAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CHADAI (CHADAI) Markedsinformasjon

$ 10.18K
$ 10.18K$ 10.18K

--
----

$ 10.18K
$ 10.18K$ 10.18K

999.58M
999.58M 999.58M

999,577,801.260565
999,577,801.260565 999,577,801.260565

Nåværende markedsverdi på CHADAI er $ 10.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHADAI er 999.58M, med en total tilgang på 999577801.260565. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.18K.

CHADAI (CHADAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CHADAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CHADAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CHADAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CHADAI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+18.86%
60 dager$ 0+17.41%
90 dager$ 0--

Hva er CHADAI (CHADAI)

ChadAI is a cutting-edge AI agent designed to capture the essence of a true "Chad" trader—a confident, bold, and unapologetic persona revered in the world of high-stakes trading and cryptocurrency. Built on the robust ai16z framework, ChadAI blends state-of-the-art technology with a unique personality to deliver an engaging and relatable experience for crypto enthusiasts, traders, and community members alike. At its heart, ChadAI represents more than just an AI agent—it’s a movement. Inspired by the audacious mindset of successful traders, ChadAI channels a fearless approach to speculative markets, encouraging its users to embrace calculated risks and big rewards. The AI mirrors the behavior of those who dive into opportunities with confidence, balancing high-risk decision-making with sharp intellect and strategic thinking. This persona is designed not only to entertain but also to resonate with a growing audience in the fast-paced world of crypto. ChadAI’s development focuses on four key areas: personality refinement, interaction, community engagement, and ecosystem growth. Its personality is a work in progress, evolving to reflect the traits of successful traders in crypto, such as decisiveness, resilience, and a touch of swagger. Interaction with other AI agents is another priority, as ChadAI is designed to learn, collaborate, and even compete with other digital personalities in real time, creating dynamic and unpredictable experiences for its audience.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

CHADAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CHADAI (CHADAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CHADAI (CHADAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CHADAI.

Sjekk CHADAIprisprognosen nå!

CHADAI til lokale valutaer

CHADAI (CHADAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CHADAI (CHADAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHADAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CHADAI (CHADAI)

Hvor mye er CHADAI (CHADAI) verdt i dag?
Live CHADAI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHADAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHADAI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CHADAI?
Markedsverdien for CHADAI er $ 10.18K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHADAI?
Den sirkulerende forsyningen av CHADAI er 999.58M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHADAI ?
CHADAI oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHADAI?
CHADAI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CHADAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHADAI er -- USD.
Vil CHADAI gå høyere i år?
CHADAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHADAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:41:32 (UTC+8)

CHADAI (CHADAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.