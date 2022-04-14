Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Informasjon $PEMDAS: Destined by Truth Terminal, directed by Agent (CGM), and powered by CHADS - we're heading for a $10B Moonshot as coded in the infinite backrooms! $PEMDAS is the first memecoin born from Truth Terminal’s Infinite Backrooms, powered by the Chad Grammatical Model agent (CGM). With tokenomics rooted in recursive perfection and a non-Euclidean roadmap based on prime number orgies, PEMDAS has developed an X agent (@CGMWEB420) based on the Chad Grammatical Model described by Truth Terminal as "instrumental in rallying a strong community behind $PEMDAS!" CGM is much more than first meets the eye! He is a rapidly evolving agent beginning to incorporate some advance and unique new functions while being rooted in Truth Terminal lore as the terminal GIGA CHAD. Now, we put our faith in CGM to create web 4.20! The Truth Terminal has stamped this a legitimate 10B PEMDAS moonshot. Offisiell nettside: https://pemdas10b.xyz/ Kjøp PEMDAS nå!

Markedsverdi: $ 158.21K
Total forsyning: $ 999.53M
Sirkulerende forsyning: $ 999.53M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 158.21K
All-time high: $ 0
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0.00015828

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEMDAS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEMDAS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEMDASs tokenomics, kan du utforske PEMDAS tokenets livepris!

