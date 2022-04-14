Chad Coin (CHAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chad Coin (CHAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chad Coin (CHAD) Informasjon Enter Chad Thundercock, a meme symbolizing every man’s deep desire to be the main character of his own life. To be the physical embodiment of perfection. To be a Chad means effortlessly attracting females like flies. To be unimaginably wealthy without ever touching a sell button in a whole lifetime. To have muscles so defined you could grate a cheese block on the abs. And yet despite all of these traits to be kind-hearted and respected among others through the unwavering moral integrity. Chad is one of the most recognizable meme characters while also having the biggest potential for strong cultural beliefs. What do you aspire to be? A dog?.. A frog?.. Or THE CHAD THUNDERCOCK?! Offisiell nettside: https://chadcoin.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.chadcoin.com/ Kjøp CHAD nå!

Chad Coin (CHAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chad Coin (CHAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 268.34K $ 268.34K $ 268.34K Total forsyning: $ 235.00B $ 235.00B $ 235.00B Sirkulerende forsyning: $ 235.00B $ 235.00B $ 235.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 268.34K $ 268.34K $ 268.34K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Chad Coin (CHAD) pris

Chad Coin (CHAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chad Coin (CHAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHADs tokenomics, kan du utforske CHAD tokenets livepris!

