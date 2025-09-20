Chad Coin (CHAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00000113 24 timer høy $ 0.00000116 All Time High $ 0.00002439 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.12% Prisendring (7D) -16.15%

Chad Coin (CHAD) sanntidsprisen er $0.00000114. I løpet av de siste 24 timene har CHAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000113 og et toppnivå på $ 0.00000116, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHAD er $ 0.00002439, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHAD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.12% over 24 timer og -16.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chad Coin (CHAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 268.16K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 268.16K Opplagsforsyning 235.00B Total forsyning 235,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Chad Coin er $ 268.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHAD er 235.00B, med en total tilgang på 235000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 268.16K.