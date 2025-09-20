Dagens cgETH Hashkey Cloud livepris er 4,329.16 USD. Spor prisoppdateringer for CGETH.HASHKEY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CGETH.HASHKEY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens cgETH Hashkey Cloud livepris er 4,329.16 USD. Spor prisoppdateringer for CGETH.HASHKEY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CGETH.HASHKEY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CGETH.HASHKEY

CGETH.HASHKEY Prisinformasjon

CGETH.HASHKEY teknisk dokument

CGETH.HASHKEY Offisiell nettside

CGETH.HASHKEY tokenomics

CGETH.HASHKEY Prisprognose

cgETH Hashkey Cloud Pris (CGETH.HASHKEY)

1 CGETH.HASHKEY til USD livepris:

$4,329.16
$4,329.16
-2.50%1D
USD
cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Live prisdiagram
cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 4,323.94
$ 4,323.94
24 timer lav
$ 4,444.61
$ 4,444.61
24 timer høy

$ 4,323.94
$ 4,323.94

$ 4,444.61
$ 4,444.61

$ 4,746.13
$ 4,746.13

$ 1,430.7
$ 1,430.7

-0.05%

-2.59%

-4.67%

-4.67%

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) sanntidsprisen er $4,329.16. I løpet av de siste 24 timene har CGETH.HASHKEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,323.94 og et toppnivå på $ 4,444.61, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CGETH.HASHKEY er $ 4,746.13, mens den rekordlave prisen er $ 1,430.7.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CGETH.HASHKEY endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -2.59% over 24 timer og -4.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Markedsinformasjon

$ 866.89M
$ 866.89M

--
--

$ 866.89M
$ 866.89M

199.93K
199.93K

199,929.02
199,929.02

Nåværende markedsverdi på cgETH Hashkey Cloud er $ 866.89M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CGETH.HASHKEY er 199.93K, med en total tilgang på 199929.02. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 866.89M.

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på cgETH Hashkey Cloud til USD ble $ -115.443307435415.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på cgETH Hashkey Cloud til USD ble $ +120.1021542160.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på cgETH Hashkey Cloud til USD ble $ +460.7382125720.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på cgETH Hashkey Cloud til USD ble $ +1,926.4757259559684.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -115.443307435415-2.59%
30 dager$ +120.1021542160+2.77%
60 dager$ +460.7382125720+10.64%
90 dager$ +1,926.4757259559684+80.18%

Hva er cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)

Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Ressurs

Offisiell nettside

cgETH Hashkey Cloud Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for cgETH Hashkey Cloud.

Sjekk cgETH Hashkey Cloudprisprognosen nå!

CGETH.HASHKEY til lokale valutaer

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CGETH.HASHKEY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)

Hvor mye er cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) verdt i dag?
Live CGETH.HASHKEY prisen i USD er 4,329.16 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CGETH.HASHKEY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CGETH.HASHKEY til USD er $ 4,329.16. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for cgETH Hashkey Cloud?
Markedsverdien for CGETH.HASHKEY er $ 866.89M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CGETH.HASHKEY?
Den sirkulerende forsyningen av CGETH.HASHKEY er 199.93K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCGETH.HASHKEY ?
CGETH.HASHKEY oppnådde en ATH-pris på 4,746.13 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CGETH.HASHKEY?
CGETH.HASHKEY så en ATL-pris på 1,430.7 USD.
Hva er handelsvolumet til CGETH.HASHKEY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CGETH.HASHKEY er -- USD.
Vil CGETH.HASHKEY gå høyere i år?
CGETH.HASHKEY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CGETH.HASHKEY prisprognosen for en mer grundig analyse.
cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.