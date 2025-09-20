cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,323.94 $ 4,323.94 $ 4,323.94 24 timer lav $ 4,444.61 $ 4,444.61 $ 4,444.61 24 timer høy 24 timer lav $ 4,323.94$ 4,323.94 $ 4,323.94 24 timer høy $ 4,444.61$ 4,444.61 $ 4,444.61 All Time High $ 4,746.13$ 4,746.13 $ 4,746.13 Laveste pris $ 1,430.7$ 1,430.7 $ 1,430.7 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -2.59% Prisendring (7D) -4.67% Prisendring (7D) -4.67%

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) sanntidsprisen er $4,329.16. I løpet av de siste 24 timene har CGETH.HASHKEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,323.94 og et toppnivå på $ 4,444.61, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CGETH.HASHKEY er $ 4,746.13, mens den rekordlave prisen er $ 1,430.7.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CGETH.HASHKEY endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -2.59% over 24 timer og -4.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 866.89M$ 866.89M $ 866.89M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 866.89M$ 866.89M $ 866.89M Opplagsforsyning 199.93K 199.93K 199.93K Total forsyning 199,929.02 199,929.02 199,929.02

Nåværende markedsverdi på cgETH Hashkey Cloud er $ 866.89M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CGETH.HASHKEY er 199.93K, med en total tilgang på 199929.02. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 866.89M.