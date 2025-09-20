Dagens CGAI livepris er 0.00016665 USD. Spor prisoppdateringer for CGAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CGAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CGAI livepris er 0.00016665 USD. Spor prisoppdateringer for CGAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CGAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 CGAI til USD livepris:

$0.00016665
-3.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
CGAI (CGAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:33:40 (UTC+8)

CGAI (CGAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00016546
24 timer lav
$ 0.00017205
24 timer høy

$ 0.00016546
$ 0.00017205
$ 0.00526633
$ 0.00011043
--

-3.07%

-11.76%

-11.76%

CGAI (CGAI) sanntidsprisen er $0.00016665. I løpet av de siste 24 timene har CGAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00016546 og et toppnivå på $ 0.00017205, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CGAI er $ 0.00526633, mens den rekordlave prisen er $ 0.00011043.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CGAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.07% over 24 timer og -11.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CGAI (CGAI) Markedsinformasjon

$ 94.36K
--
$ 94.36K
566.22M
566,216,201.930302
Nåværende markedsverdi på CGAI er $ 94.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CGAI er 566.22M, med en total tilgang på 566216201.930302. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 94.36K.

CGAI (CGAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CGAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CGAI til USD ble $ +0.0000081766.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CGAI til USD ble $ -0.0000133152.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CGAI til USD ble $ +0.00004945612344988775.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.07%
30 dager$ +0.0000081766+4.91%
60 dager$ -0.0000133152-7.98%
90 dager$ +0.00004945612344988775+42.20%

Hva er CGAI (CGAI)

CGAI (Confidential Generative AI) is an innovative AI framework designed to empower users to create, train, and deploy AI agents that adapt, execute actions, and interact based on real-time information. With a strong focus on privacy, CGAI utilizes GhostDrive© and Filecoin for secure data management and client-side encryption, ensuring users maintain full ownership and control of their data. CGAI introduces a decentralized AI ecosystem where users can monetize AI agents by leasing or recruiting agents to tackle complex workflows, integrating seamlessly with Web2 and Web3 environments. The platform supports predefined automations, multi-agent systems, and tokenized datasets, allowing users to enhance productivity and generate value. Key utilities include: - AI-as-a-Service for creating content (images, videos, audio). - Secure tokenization and decentralized storage of files. - Integration with blockchain ecosystems like TON and Solana. CGAI's mission is to drive a collaborative AI economy where agents continuously evolve, innovate, and deliver real-world impact.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

CGAI (CGAI) Ressurs

Offisiell nettside

CGAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CGAI (CGAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CGAI (CGAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CGAI.

Sjekk CGAIprisprognosen nå!

CGAI til lokale valutaer

CGAI (CGAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CGAI (CGAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CGAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CGAI (CGAI)

Hvor mye er CGAI (CGAI) verdt i dag?
Live CGAI prisen i USD er 0.00016665 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CGAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CGAI til USD er $ 0.00016665. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CGAI?
Markedsverdien for CGAI er $ 94.36K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CGAI?
Den sirkulerende forsyningen av CGAI er 566.22M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCGAI ?
CGAI oppnådde en ATH-pris på 0.00526633 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CGAI?
CGAI så en ATL-pris på 0.00011043 USD.
Hva er handelsvolumet til CGAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CGAI er -- USD.
Vil CGAI gå høyere i år?
CGAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CGAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:33:40 (UTC+8)

