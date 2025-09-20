CGAI (CGAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00016546 24 timer lav $ 0.00017205 24 timer høy All Time High $ 0.00526633 Laveste pris $ 0.00011043 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.07% Prisendring (7D) -11.76%

CGAI (CGAI) sanntidsprisen er $0.00016665. I løpet av de siste 24 timene har CGAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00016546 og et toppnivå på $ 0.00017205, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CGAI er $ 0.00526633, mens den rekordlave prisen er $ 0.00011043.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CGAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.07% over 24 timer og -11.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CGAI (CGAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 94.36K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 94.36K Opplagsforsyning 566.22M Total forsyning 566,216,201.930302

Nåværende markedsverdi på CGAI er $ 94.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CGAI er 566.22M, med en total tilgang på 566216201.930302. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 94.36K.