CF Large Cap Index (LCAP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CF Large Cap Index (LCAP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CF Large Cap Index (LCAP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CF Large Cap Index (LCAP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M Total forsyning: $ 628.58K $ 628.58K $ 628.58K Sirkulerende forsyning: $ 628.58K $ 628.58K $ 628.58K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M All-time high: $ 13.34 $ 13.34 $ 13.34 All-Time Low: $ 7.77 $ 7.77 $ 7.77 Nåværende pris: $ 8.42 $ 8.42 $ 8.42 Lær mer om CF Large Cap Index (LCAP) pris Kjøp LCAP nå!

CF Large Cap Index (LCAP) Informasjon Offisiell nettside: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x4da9a0f397db1397902070f93a4d6ddbc0e0e6e8/overview Teknisk dokument: https://reserve.org/protocol/index_dtfs/overview/#overview

CF Large Cap Index (LCAP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CF Large Cap Index (LCAP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LCAP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LCAP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LCAPs tokenomics, kan du utforske LCAP tokenets livepris!

