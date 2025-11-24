CF Large Cap Index pris i dag

Sanntids CF Large Cap Index (LCAP) pris i dag er $ 8.36, med en 4.03% endring de siste 24 timene. Nåværende LCAP til USD konverteringssats er $ 8.36 per LCAP.

CF Large Cap Index rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,276,212, med en sirkulerende forsyning på 631.65K LCAP. I løpet av de siste 24 timene LCAP har den blitt handlet mellom $ 8.01(laveste) og $ 8.35 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 13.34, mens tidenes laveste notering var $ 7.77.

Kortsiktig har LCAP beveget seg +0.96% i løpet av den siste timen og -8.17% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CF Large Cap Index (LCAP) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på CF Large Cap Index er $ 5.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LCAP er 631.65K, med en total tilgang på 631244.2466580914. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.27M.