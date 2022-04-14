CertaiK by Virtuals (CERTAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CertaiK by Virtuals (CERTAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Informasjon CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK. Offisiell nettside: https://www.certaik.xyz/ Kjøp CERTAI nå!

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CertaiK by Virtuals (CERTAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 373.61K $ 373.61K $ 373.61K Total forsyning: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M Sirkulerende forsyning: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 373.61K $ 373.61K $ 373.61K All-time high: $ 0.01099858 $ 0.01099858 $ 0.01099858 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00037466 $ 0.00037466 $ 0.00037466 Lær mer om CertaiK by Virtuals (CERTAI) pris

CertaiK by Virtuals (CERTAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CertaiK by Virtuals (CERTAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CERTAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CERTAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CERTAIs tokenomics, kan du utforske CERTAI tokenets livepris!

CERTAI prisforutsigelse Vil du vite hvor CERTAI kan være på vei? Vår CERTAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CERTAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!