Dagens CertaiK by Virtuals livepris er 0.00043927 USD. Spor prisoppdateringer for CERTAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CERTAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CertaiK by Virtuals Pris (CERTAI)

1 CERTAI til USD livepris:

$0.0004402
$0.0004402
-8.60%1D
USD
CertaiK by Virtuals (CERTAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:21:09 (UTC+8)

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00043872
$ 0.00043872
24 timer lav
$ 0.0004876
$ 0.0004876
24 timer høy

$ 0.00043872
$ 0.00043872

$ 0.0004876
$ 0.0004876

$ 0.01099858
$ 0.01099858

$ 0.0003044
$ 0.0003044

+0.11%

-8.94%

-15.93%

-15.93%

CertaiK by Virtuals (CERTAI) sanntidsprisen er $0.00043927. I løpet av de siste 24 timene har CERTAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00043872 og et toppnivå på $ 0.0004876, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CERTAI er $ 0.01099858, mens den rekordlave prisen er $ 0.0003044.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CERTAI endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -8.94% over 24 timer og -15.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Markedsinformasjon

$ 438.04K
$ 438.04K

--
--

$ 438.04K
$ 438.04K

997.20M
997.20M

997,195,783.4280375
997,195,783.4280375

Nåværende markedsverdi på CertaiK by Virtuals er $ 438.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CERTAI er 997.20M, med en total tilgang på 997195783.4280375. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 438.04K.

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CertaiK by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CertaiK by Virtuals til USD ble $ -0.0001723649.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CertaiK by Virtuals til USD ble $ -0.0002067447.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CertaiK by Virtuals til USD ble $ -0.000806767650326824.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-8.94%
30 dager$ -0.0001723649-39.23%
60 dager$ -0.0002067447-47.06%
90 dager$ -0.000806767650326824-64.74%

Hva er CertaiK by Virtuals (CERTAI)

CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Ressurs

Offisiell nettside

CertaiK by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CertaiK by Virtuals (CERTAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CertaiK by Virtuals (CERTAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CertaiK by Virtuals.

Sjekk CertaiK by Virtualsprisprognosen nå!

CERTAI til lokale valutaer

CertaiK by Virtuals (CERTAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CertaiK by Virtuals (CERTAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CERTAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CertaiK by Virtuals (CERTAI)

Hvor mye er CertaiK by Virtuals (CERTAI) verdt i dag?
Live CERTAI prisen i USD er 0.00043927 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CERTAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CERTAI til USD er $ 0.00043927. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CertaiK by Virtuals?
Markedsverdien for CERTAI er $ 438.04K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CERTAI?
Den sirkulerende forsyningen av CERTAI er 997.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCERTAI ?
CERTAI oppnådde en ATH-pris på 0.01099858 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CERTAI?
CERTAI så en ATL-pris på 0.0003044 USD.
Hva er handelsvolumet til CERTAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CERTAI er -- USD.
Vil CERTAI gå høyere i år?
CERTAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CERTAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:21:09 (UTC+8)

