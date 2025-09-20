CertaiK by Virtuals (CERTAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00043872 24 timer lav $ 0.0004876 24 timer høy All Time High $ 0.01099858 Laveste pris $ 0.0003044 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -8.94% Prisendring (7D) -15.93%

CertaiK by Virtuals (CERTAI) sanntidsprisen er $0.00043927. I løpet av de siste 24 timene har CERTAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00043872 og et toppnivå på $ 0.0004876, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CERTAI er $ 0.01099858, mens den rekordlave prisen er $ 0.0003044.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CERTAI endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -8.94% over 24 timer og -15.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 438.04K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 438.04K Opplagsforsyning 997.20M Total forsyning 997,195,783.4280375

Nåværende markedsverdi på CertaiK by Virtuals er $ 438.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CERTAI er 997.20M, med en total tilgang på 997195783.4280375. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 438.04K.