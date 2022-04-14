Cerebrum (CBM) tokenomics
Introducing Cerebrum: a powerful ecosystem for Agentic AI, built on three core components: AI Agent Builder: Build, Customize, or Integrate Cerebrum's AI Agent Builder lets you create intelligent agents your way. Build from the ground up, customize existing templates, or bring your own agent (BYOA) like Deep Pavlov or ElizaOS. This component provides the foundation for your AI workforce, offering flexibility and control over agent creation. Hugging Face & Custom Tools: Open-Source Power and Data Access Cerebrum seamlessly integrates with Hugging Face, granting your agents access to the largest library of open-source Large Language Models (LLMs). This unlocks advanced AI capabilities, from natural language processing to code generation. Additionally, a custom framework enables agents to interact with your local data and live web data, expanding their knowledge and reach. Decentralized Hosting: Cost-Effective and Community-Powered Cerebrum's decentralized model hosting network distributes the computational load of running LLMs. Users contribute their devices, earning money while powering the network. This approach significantly reduces costs compared to traditional cloud services and makes powerful AI more accessible.
Cerebrum (CBM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Cerebrum (CBM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet CBM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange CBM tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår CBMs tokenomics, kan du utforske CBM tokenets livepris!
