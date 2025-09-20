Cerebrum DAO (NEURON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00026739 24 timer lav $ 0.00028011 24 timer høy All Time High $ 0.00152718 Laveste pris $ 0.00008457 Prisendring (1H) -0.62% Prisendring (1D) +0.78% Prisendring (7D) +10.34%

Cerebrum DAO (NEURON) sanntidsprisen er $0.00027664. I løpet av de siste 24 timene har NEURON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00026739 og et toppnivå på $ 0.00028011, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEURON er $ 0.00152718, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008457.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEURON endret seg med -0.62% i løpet av den siste timen, +0.78% over 24 timer og +10.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cerebrum DAO (NEURON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.40M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.79M Opplagsforsyning 26.76B Total forsyning 86,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cerebrum DAO er $ 7.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEURON er 26.76B, med en total tilgang på 86000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.79M.