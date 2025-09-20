Cerebrum (CBM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.020536 Laveste pris $ 0.00001619 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +2.56%

Cerebrum (CBM) sanntidsprisen er $0.00002554. I løpet av de siste 24 timene har CBM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CBM er $ 0.020536, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001619.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CBM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cerebrum (CBM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.54K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.54K Opplagsforsyning 999.95M Total forsyning 999,946,211.979023

Nåværende markedsverdi på Cerebrum er $ 25.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CBM er 999.95M, med en total tilgang på 999946211.979023. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.54K.