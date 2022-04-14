CEREAL (CEP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CEREAL (CEP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CEREAL (CEP) Informasjon DRM tokens are value transmission means used in DoDream Chain and are the basic units that operate by smart contracts. Users can use a variety of services provided through DoDream Chain, such as matching, inquiry, and purchase, as DRM tokens. Users of various nationalities can trade between individuals without remittance or exchange fees. By leaving token’s transaction details, users can receive proven services and information and secure a transparent reputation. Offisiell nettside: http://ir.dodream.io/ Kjøp CEP nå!

CEREAL (CEP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CEREAL (CEP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.93K $ 7.93K $ 7.93K Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: $ 180.11M $ 180.11M $ 180.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.00K $ 11.00K $ 11.00K All-time high: $ 0.30406 $ 0.30406 $ 0.30406 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om CEREAL (CEP) pris

CEREAL (CEP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CEREAL (CEP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CEP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CEP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CEPs tokenomics, kan du utforske CEP tokenets livepris!

CEP prisforutsigelse Vil du vite hvor CEP kan være på vei? Vår CEP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CEP tokenets prisforutsigelse nå!

