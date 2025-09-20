CEREAL (CEP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.30406$ 0.30406 $ 0.30406 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.00% Prisendring (7D) +2.30% Prisendring (7D) +2.30%

CEREAL (CEP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CEP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CEP er $ 0.30406, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CEP endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og +2.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CEREAL (CEP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.93K$ 7.93K $ 7.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.00K$ 11.00K $ 11.00K Opplagsforsyning 180.11M 180.11M 180.11M Total forsyning 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CEREAL er $ 7.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CEP er 180.11M, med en total tilgang på 250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.00K.