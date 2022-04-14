CERBEROGE (CERBER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CERBEROGE (CERBER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CERBEROGE (CERBER) Informasjon Welcome to the Cerberoge Solana Telegram Trading Bot documentation. This bot is designed to help you trade on the Solana blockchain through Telegram. Whether you're a novice or an experienced trader, our bot provides the tools you need to execute trades efficiently and effectively. A Revolutionary Meme Coin on Solana CERBEROGE is not just another meme coin—it's a groundbreaking project set to revolutionize the Solana ecosystem and the broader crypto world. Inspired by the legendary three-headed dog, Cerberus, CERBEROGE brings together the power of three cutting-edge trading bots, each designed to deliver unparalleled performance and user experience. With CERBEROGE, you're not just investing in a token; you're investing in a suite of powerful tools that will redefine your trading strategies. Offisiell nettside: https://cerberoge.com/ Kjøp CERBER nå!

CERBEROGE (CERBER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CERBEROGE (CERBER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.57K $ 13.57K $ 13.57K Total forsyning: $ 124.98T $ 124.98T $ 124.98T Sirkulerende forsyning: $ 124.98T $ 124.98T $ 124.98T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.57K $ 13.57K $ 13.57K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om CERBEROGE (CERBER) pris

CERBEROGE (CERBER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CERBEROGE (CERBER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CERBER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CERBER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CERBERs tokenomics, kan du utforske CERBER tokenets livepris!

CERBER prisforutsigelse Vil du vite hvor CERBER kan være på vei? Vår CERBER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CERBER tokenets prisforutsigelse nå!

