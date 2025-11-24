Centric Swap pris i dag

Sanntids Centric Swap (CNS) pris i dag er --, med en 5.91% endring de siste 24 timene. Nåværende CNS til USD konverteringssats er -- per CNS.

Centric Swap rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 45,849, med en sirkulerende forsyning på 369.59B CNS. I løpet av de siste 24 timene CNS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01873632, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CNS beveget seg -1.48% i løpet av den siste timen og -14.80% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Centric Swap (CNS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.85K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 45.85K
Opplagsforsyning 369.59B
Total forsyning 369,592,121,791.1336

Nåværende markedsverdi på Centric Swap er $ 45.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CNS er 369.59B, med en total tilgang på 369592121791.1336. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.85K.