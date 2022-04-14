Celo Nigerian Naira (CNGN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Celo Nigerian Naira (CNGN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Celo Nigerian Naira (CNGN) Informasjon cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. Offisiell nettside: https://www.mento.org/ Teknisk dokument: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Kjøp CNGN nå!

Celo Nigerian Naira (CNGN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Celo Nigerian Naira (CNGN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.12K $ 9.12K $ 9.12K Total forsyning: $ 13.71M $ 13.71M $ 13.71M Sirkulerende forsyning: $ 13.71M $ 13.71M $ 13.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.12K $ 9.12K $ 9.12K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00066535 $ 0.00066535 $ 0.00066535 Lær mer om Celo Nigerian Naira (CNGN) pris

Celo Nigerian Naira (CNGN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Celo Nigerian Naira (CNGN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CNGN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CNGN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CNGNs tokenomics, kan du utforske CNGN tokenets livepris!

