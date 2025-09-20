Dagens Celo Nigerian Naira livepris er 0.00066535 USD. Spor prisoppdateringer for CNGN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CNGN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Celo Nigerian Naira livepris er 0.00066535 USD. Spor prisoppdateringer for CNGN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CNGN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CNGN

CNGN Prisinformasjon

CNGN teknisk dokument

CNGN Offisiell nettside

CNGN tokenomics

CNGN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Celo Nigerian Naira Logo

Celo Nigerian Naira Pris (CNGN)

Ikke oppført

1 CNGN til USD livepris:

$0.00066535
$0.00066535$0.00066535
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Celo Nigerian Naira (CNGN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:05:42 (UTC+8)

Celo Nigerian Naira (CNGN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0006697
$ 0.0006697$ 0.0006697

$ 0.00063308
$ 0.00063308$ 0.00063308

--

--

+1.18%

+1.18%

Celo Nigerian Naira (CNGN) sanntidsprisen er $0.00066535. I løpet av de siste 24 timene har CNGN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CNGN er $ 0.0006697, mens den rekordlave prisen er $ 0.00063308.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CNGN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Celo Nigerian Naira (CNGN) Markedsinformasjon

$ 9.12K
$ 9.12K$ 9.12K

--
----

$ 9.12K
$ 9.12K$ 9.12K

13.71M
13.71M 13.71M

13,713,406.78327476
13,713,406.78327476 13,713,406.78327476

Nåværende markedsverdi på Celo Nigerian Naira er $ 9.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CNGN er 13.71M, med en total tilgang på 13713406.78327476. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.12K.

Celo Nigerian Naira (CNGN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Celo Nigerian Naira til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Celo Nigerian Naira til USD ble $ +0.0000175576.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Celo Nigerian Naira til USD ble $ +0.0000158395.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Celo Nigerian Naira til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000175576+2.64%
60 dager$ +0.0000158395+2.38%
90 dager$ 0--

Hva er Celo Nigerian Naira (CNGN)

cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Celo Nigerian Naira (CNGN) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Celo Nigerian Naira Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Celo Nigerian Naira (CNGN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Celo Nigerian Naira (CNGN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Celo Nigerian Naira.

Sjekk Celo Nigerian Nairaprisprognosen nå!

CNGN til lokale valutaer

Celo Nigerian Naira (CNGN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Celo Nigerian Naira (CNGN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CNGN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Celo Nigerian Naira (CNGN)

Hvor mye er Celo Nigerian Naira (CNGN) verdt i dag?
Live CNGN prisen i USD er 0.00066535 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CNGN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CNGN til USD er $ 0.00066535. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Celo Nigerian Naira?
Markedsverdien for CNGN er $ 9.12K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CNGN?
Den sirkulerende forsyningen av CNGN er 13.71M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCNGN ?
CNGN oppnådde en ATH-pris på 0.0006697 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CNGN?
CNGN så en ATL-pris på 0.00063308 USD.
Hva er handelsvolumet til CNGN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CNGN er -- USD.
Vil CNGN gå høyere i år?
CNGN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CNGN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:05:42 (UTC+8)

Celo Nigerian Naira (CNGN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.