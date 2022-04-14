Celo Japanese Yen (CJPY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Celo Japanese Yen (CJPY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Celo Japanese Yen (CJPY) Informasjon cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. Offisiell nettside: https://www.mento.org/ Teknisk dokument: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Kjøp CJPY nå!

Celo Japanese Yen (CJPY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Celo Japanese Yen (CJPY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.19K $ 29.19K $ 29.19K Total forsyning: $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M Sirkulerende forsyning: $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.19K $ 29.19K $ 29.19K All-time high: $ 0.00700741 $ 0.00700741 $ 0.00700741 All-Time Low: $ 0.00649283 $ 0.00649283 $ 0.00649283 Nåværende pris: $ 0.00675928 $ 0.00675928 $ 0.00675928 Lær mer om Celo Japanese Yen (CJPY) pris

Celo Japanese Yen (CJPY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Celo Japanese Yen (CJPY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CJPY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CJPY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CJPYs tokenomics, kan du utforske CJPY tokenets livepris!

CJPY prisforutsigelse Vil du vite hvor CJPY kan være på vei? Vår CJPY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CJPY tokenets prisforutsigelse nå!

