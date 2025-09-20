Dagens Celo Japanese Yen livepris er 0.00677998 USD. Spor prisoppdateringer for CJPY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CJPY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Celo Japanese Yen livepris er 0.00677998 USD. Spor prisoppdateringer for CJPY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CJPY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CJPY

CJPY Prisinformasjon

CJPY teknisk dokument

CJPY Offisiell nettside

CJPY tokenomics

CJPY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Celo Japanese Yen Logo

Celo Japanese Yen Pris (CJPY)

Ikke oppført

1 CJPY til USD livepris:

$0.00677998
$0.00677998$0.00677998
+0.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Celo Japanese Yen (CJPY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:49:21 (UTC+8)

Celo Japanese Yen (CJPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00673951
$ 0.00673951$ 0.00673951
24 timer lav
$ 0.00679101
$ 0.00679101$ 0.00679101
24 timer høy

$ 0.00673951
$ 0.00673951$ 0.00673951

$ 0.00679101
$ 0.00679101$ 0.00679101

$ 0.00700741
$ 0.00700741$ 0.00700741

$ 0.00660741
$ 0.00660741$ 0.00660741

--

+0.22%

+0.07%

+0.07%

Celo Japanese Yen (CJPY) sanntidsprisen er $0.00677998. I løpet av de siste 24 timene har CJPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00673951 og et toppnivå på $ 0.00679101, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CJPY er $ 0.00700741, mens den rekordlave prisen er $ 0.00660741.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CJPY endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.22% over 24 timer og +0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Celo Japanese Yen (CJPY) Markedsinformasjon

$ 28.79K
$ 28.79K$ 28.79K

--
----

$ 28.79K
$ 28.79K$ 28.79K

4.25M
4.25M 4.25M

4,246,683.980366109
4,246,683.980366109 4,246,683.980366109

Nåværende markedsverdi på Celo Japanese Yen er $ 28.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CJPY er 4.25M, med en total tilgang på 4246683.980366109. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.79K.

Celo Japanese Yen (CJPY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Celo Japanese Yen til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Celo Japanese Yen til USD ble $ -0.0000059996.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Celo Japanese Yen til USD ble $ +0.0000086505.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Celo Japanese Yen til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.22%
30 dager$ -0.0000059996-0.08%
60 dager$ +0.0000086505+0.13%
90 dager$ 0--

Hva er Celo Japanese Yen (CJPY)

cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Celo Japanese Yen (CJPY) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Celo Japanese Yen Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Celo Japanese Yen (CJPY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Celo Japanese Yen (CJPY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Celo Japanese Yen.

Sjekk Celo Japanese Yenprisprognosen nå!

CJPY til lokale valutaer

Celo Japanese Yen (CJPY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Celo Japanese Yen (CJPY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CJPY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Celo Japanese Yen (CJPY)

Hvor mye er Celo Japanese Yen (CJPY) verdt i dag?
Live CJPY prisen i USD er 0.00677998 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CJPY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CJPY til USD er $ 0.00677998. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Celo Japanese Yen?
Markedsverdien for CJPY er $ 28.79K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CJPY?
Den sirkulerende forsyningen av CJPY er 4.25M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCJPY ?
CJPY oppnådde en ATH-pris på 0.00700741 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CJPY?
CJPY så en ATL-pris på 0.00660741 USD.
Hva er handelsvolumet til CJPY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CJPY er -- USD.
Vil CJPY gå høyere i år?
CJPY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CJPY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:49:21 (UTC+8)

Celo Japanese Yen (CJPY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.