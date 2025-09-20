Celo Japanese Yen (CJPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00673951 $ 0.00673951 $ 0.00673951 24 timer lav $ 0.00679101 $ 0.00679101 $ 0.00679101 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00673951$ 0.00673951 $ 0.00673951 24 timer høy $ 0.00679101$ 0.00679101 $ 0.00679101 All Time High $ 0.00700741$ 0.00700741 $ 0.00700741 Laveste pris $ 0.00660741$ 0.00660741 $ 0.00660741 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.22% Prisendring (7D) +0.07% Prisendring (7D) +0.07%

Celo Japanese Yen (CJPY) sanntidsprisen er $0.00677998. I løpet av de siste 24 timene har CJPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00673951 og et toppnivå på $ 0.00679101, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CJPY er $ 0.00700741, mens den rekordlave prisen er $ 0.00660741.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CJPY endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.22% over 24 timer og +0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Celo Japanese Yen (CJPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.79K$ 28.79K $ 28.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.79K$ 28.79K $ 28.79K Opplagsforsyning 4.25M 4.25M 4.25M Total forsyning 4,246,683.980366109 4,246,683.980366109 4,246,683.980366109

Nåværende markedsverdi på Celo Japanese Yen er $ 28.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CJPY er 4.25M, med en total tilgang på 4246683.980366109. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.79K.