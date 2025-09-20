Dagens Celo Euro livepris er 1.18 USD. Spor prisoppdateringer for CEUR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CEUR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Celo Euro livepris er 1.18 USD. Spor prisoppdateringer for CEUR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CEUR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Celo Euro Logo

Celo Euro Pris (CEUR)

Ikke oppført

1 CEUR til USD livepris:

$1.18
-0.20%1D
USD
Celo Euro (CEUR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:03:08 (UTC+8)

Celo Euro (CEUR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.17
24 timer lav
$ 1.19
24 timer høy

$ 1.17
$ 1.19
$ 19.98
$ 0.236339
+0.26%

-0.21%

+0.47%

+0.47%

Celo Euro (CEUR) sanntidsprisen er $1.18. I løpet av de siste 24 timene har CEUR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.17 og et toppnivå på $ 1.19, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CEUR er $ 19.98, mens den rekordlave prisen er $ 0.236339.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CEUR endret seg med +0.26% i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og +0.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Celo Euro (CEUR) Markedsinformasjon

$ 7.12M
--
$ 12.98M
6.04M
11,005,846.0
Nåværende markedsverdi på Celo Euro er $ 7.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CEUR er 6.04M, med en total tilgang på 11005846.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.98M.

Celo Euro (CEUR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Celo Euro til USD ble $ -0.00257432714183.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Celo Euro til USD ble $ +0.0099898800.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Celo Euro til USD ble $ +0.0130893860.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Celo Euro til USD ble $ +0.028630867618379.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00257432714183-0.21%
30 dager$ +0.0099898800+0.85%
60 dager$ +0.0130893860+1.11%
90 dager$ +0.028630867618379+2.49%

Hva er Celo Euro (CEUR)

Celo Euro (CEUR) Ressurs

Offisiell nettside

Celo Euro Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Celo Euro (CEUR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Celo Euro (CEUR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Celo Euro.

Sjekk Celo Europrisprognosen nå!

CEUR til lokale valutaer

Celo Euro (CEUR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Celo Euro (CEUR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CEUR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Celo Euro (CEUR)

Hvor mye er Celo Euro (CEUR) verdt i dag?
Live CEUR prisen i USD er 1.18 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CEUR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CEUR til USD er $ 1.18. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Celo Euro?
Markedsverdien for CEUR er $ 7.12M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CEUR?
Den sirkulerende forsyningen av CEUR er 6.04M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCEUR ?
CEUR oppnådde en ATH-pris på 19.98 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CEUR?
CEUR så en ATL-pris på 0.236339 USD.
Hva er handelsvolumet til CEUR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CEUR er -- USD.
Vil CEUR gå høyere i år?
CEUR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CEUR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Celo Euro (CEUR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.