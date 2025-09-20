Celo Euro (CEUR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 1.17 24 timer høy $ 1.19 All Time High $ 19.98 Laveste pris $ 0.236339 Prisendring (1H) +0.26% Prisendring (1D) -0.21% Prisendring (7D) +0.47%

Celo Euro (CEUR) sanntidsprisen er $1.18. I løpet av de siste 24 timene har CEUR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.17 og et toppnivå på $ 1.19, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CEUR er $ 19.98, mens den rekordlave prisen er $ 0.236339.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CEUR endret seg med +0.26% i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og +0.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Celo Euro (CEUR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.12M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.98M Opplagsforsyning 6.04M Total forsyning 11,005,846.0

Nåværende markedsverdi på Celo Euro er $ 7.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CEUR er 6.04M, med en total tilgang på 11005846.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.98M.