Celo Dollar (CUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.994833 $ 0.994833 $ 0.994833 24 timer lav $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24 timer høy 24 timer lav $ 0.994833$ 0.994833 $ 0.994833 24 timer høy $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 All Time High $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Laveste pris $ 0.886584$ 0.886584 $ 0.886584 Prisendring (1H) -0.23% Prisendring (1D) +0.06% Prisendring (7D) -0.05% Prisendring (7D) -0.05%

Celo Dollar (CUSD) sanntidsprisen er $0.999318. I løpet av de siste 24 timene har CUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.994833 og et toppnivå på $ 1.006, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUSD er $ 1.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.886584.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUSD endret seg med -0.23% i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og -0.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Celo Dollar (CUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.58M$ 35.58M $ 35.58M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.58M$ 35.58M $ 35.58M Opplagsforsyning 35.55M 35.55M 35.55M Total forsyning 35,553,967.1844835 35,553,967.1844835 35,553,967.1844835

Nåværende markedsverdi på Celo Dollar er $ 35.58M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUSD er 35.55M, med en total tilgang på 35553967.1844835. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.58M.