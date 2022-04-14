CELLULA (CELA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CELLULA (CELA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CELLULA (CELA) Informasjon What Is Cellula? Cellula is pioneering a programmable incentive layer that is transforming asset issuance on the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem by third party projects building out their digital asset tokenomics distribution. At the core of Cellula's innovation is its virtual Proof-of-Work (vPOW) consensus mechanism, which combines principles from Conway's Game of Life, Variable Rate GDAs Algorithm, and Game Theory. What Is the CELA Token? $CELA is central to the Cellula ecosystem, serving as a multifaceted asset that fuels BitLife and facilitates staking participation. The design of $CELA ensures that as the Cellula ecosystem expands, its utility value increases, aligning the interests of token holders, and the team. The utility of the $CELA token will be introduced in different stages of Cellula, including but not limited to the following functions: Minting BitLife: BitMiners can spend a certain amount of $CELA to mint their 4x4 BitLife; only BitMiners can mint 4x4 BitLife.

Charging BitLife: Users who hold BitLife will need to use $CELA to charge in order to gain $esCELA.

Staking Rewards: Users can stake $CELA in the $CELA staking pool, BitMiners can stake to earn BitLife minting rights, BitAgent can stake to earn BitLife selling rights. Additionally, the Cellula team is exploring more ways to enhance the utility of $CELA, increasing its value and incentive for users. Offisiell nettside: https://www.cellula.life/ Kjøp CELA nå!

CELLULA (CELA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CELLULA (CELA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 46.42K $ 46.42K $ 46.42K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 62.00M $ 62.00M $ 62.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 748.72K $ 748.72K $ 748.72K All-time high: $ 0.071922 $ 0.071922 $ 0.071922 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00074943 $ 0.00074943 $ 0.00074943 Lær mer om CELLULA (CELA) pris

CELLULA (CELA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CELLULA (CELA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CELA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CELA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CELAs tokenomics, kan du utforske CELA tokenets livepris!

CELA prisforutsigelse Vil du vite hvor CELA kan være på vei? Vår CELA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CELA tokenets prisforutsigelse nå!

