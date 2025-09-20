CELLULA (CELA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00074648 $ 0.00074648 $ 0.00074648 24 timer lav $ 0.0007527 $ 0.0007527 $ 0.0007527 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00074648$ 0.00074648 $ 0.00074648 24 timer høy $ 0.0007527$ 0.0007527 $ 0.0007527 All Time High $ 0.071922$ 0.071922 $ 0.071922 Laveste pris $ 0.00035314$ 0.00035314 $ 0.00035314 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.74% Prisendring (7D) +1.17% Prisendring (7D) +1.17%

CELLULA (CELA) sanntidsprisen er $0.0007526. I løpet av de siste 24 timene har CELA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00074648 og et toppnivå på $ 0.0007527, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CELA er $ 0.071922, mens den rekordlave prisen er $ 0.00035314.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CELA endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.74% over 24 timer og +1.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CELLULA (CELA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.66K$ 46.66K $ 46.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 752.57K$ 752.57K $ 752.57K Opplagsforsyning 62.00M 62.00M 62.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CELLULA er $ 46.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CELA er 62.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 752.57K.