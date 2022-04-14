Cellex (CELLEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cellex (CELLEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cellex (CELLEX) Informasjon Cellex is a decentralized launch platform designed to enable transparent and structured token distribution. By using a unique system of time-locked Cells organized into Clusters, Cellex ensures fair access for all participants while preventing sniping and early dumping. Projects can define their own launch parameters, including pricing, unlock schedules, and market cap targets, allowing for customizable and secure token launches. Built on Ethereum with future Solana integration planned, Cellex provides both builders and investors with a predictable, tamper-proof, and equitable launch environment. Offisiell nettside: https://cellex.io/ Teknisk dokument: https://whitepaper.cellex.io/ Kjøp CELLEX nå!

Cellex (CELLEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cellex (CELLEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 85.38K $ 85.38K $ 85.38K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 85.38K $ 85.38K $ 85.38K All-time high: $ 0.01026336 $ 0.01026336 $ 0.01026336 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00085353 $ 0.00085353 $ 0.00085353 Lær mer om Cellex (CELLEX) pris

Cellex (CELLEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cellex (CELLEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CELLEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CELLEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CELLEXs tokenomics, kan du utforske CELLEX tokenets livepris!

