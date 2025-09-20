Dagens Cellex livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CELLEX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CELLEX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cellex livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CELLEX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CELLEX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Cellex Pris (CELLEX)

1 CELLEX til USD livepris:

$0.00096445
$0.00096445$0.00096445
+7.00%1D
USD
Cellex (CELLEX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:59:30 (UTC+8)

Cellex (CELLEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01026336
$ 0.01026336$ 0.01026336

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+7.07%

-16.57%

-16.57%

Cellex (CELLEX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CELLEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CELLEX er $ 0.01026336, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CELLEX endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, +7.07% over 24 timer og -16.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cellex (CELLEX) Markedsinformasjon

$ 96.45K
$ 96.45K$ 96.45K

--
----

$ 96.45K
$ 96.45K$ 96.45K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cellex er $ 96.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CELLEX er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 96.45K.

Cellex (CELLEX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cellex til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cellex til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cellex til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cellex til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+7.07%
30 dager$ 0-60.68%
60 dager$ 0-76.02%
90 dager$ 0--

Hva er Cellex (CELLEX)

Cellex is a decentralized launch platform designed to enable transparent and structured token distribution. By using a unique system of time-locked Cells organized into Clusters, Cellex ensures fair access for all participants while preventing sniping and early dumping. Projects can define their own launch parameters, including pricing, unlock schedules, and market cap targets, allowing for customizable and secure token launches. Built on Ethereum with future Solana integration planned, Cellex provides both builders and investors with a predictable, tamper-proof, and equitable launch environment.

Cellex (CELLEX) Ressurs

Cellex Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cellex (CELLEX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cellex (CELLEX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cellex.

Sjekk Cellexprisprognosen nå!

CELLEX til lokale valutaer

Cellex (CELLEX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cellex (CELLEX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CELLEX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cellex (CELLEX)

Hvor mye er Cellex (CELLEX) verdt i dag?
Live CELLEX prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CELLEX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CELLEX til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cellex?
Markedsverdien for CELLEX er $ 96.45K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CELLEX?
Den sirkulerende forsyningen av CELLEX er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCELLEX ?
CELLEX oppnådde en ATH-pris på 0.01026336 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CELLEX?
CELLEX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CELLEX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CELLEX er -- USD.
Vil CELLEX gå høyere i år?
CELLEX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CELLEX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:59:30 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.