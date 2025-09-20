Celium (SN51) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 21.29 24 timer høy $ 22.21 All Time High $ 37.11 Laveste pris $ 17.35 Prisendring (1H) -0.29% Prisendring (1D) -3.62% Prisendring (7D) -0.70%

Celium (SN51) sanntidsprisen er $21.41. I løpet av de siste 24 timene har SN51 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 21.29 og et toppnivå på $ 22.21, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN51 er $ 37.11, mens den rekordlave prisen er $ 17.35.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN51 endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, -3.62% over 24 timer og -0.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Celium (SN51) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 47.89M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 47.89M Opplagsforsyning 2.24M Total forsyning 2,239,286.261033603

Nåværende markedsverdi på Celium er $ 47.89M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN51 er 2.24M, med en total tilgang på 2239286.261033603. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.89M.