Cedar the Goat (CEDAR) Informasjon In 2022, a young Californian girl’s pet goat, Cedar, was auctioned at a fair. When the family tried to save him, sheriff’s deputies tracked him down and took him back to be slaughtered, sparking public outrage over animal rights and officials’ actions. Cedar the Goat is on a quest to ensure no voice - human or animal - goes unheard. This goat is ready to take on the establishment, embodying the idea that resilience and freedom should be accessible to all. Offisiell nettside: https://cedaronsol.fun/ Kjøp CEDAR nå!

Cedar the Goat (CEDAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cedar the Goat (CEDAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.12K $ 23.12K $ 23.12K Total forsyning: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M Sirkulerende forsyning: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.12K $ 23.12K $ 23.12K All-time high: $ 0.00174949 $ 0.00174949 $ 0.00174949 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Cedar the Goat (CEDAR) pris

Cedar the Goat (CEDAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cedar the Goat (CEDAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CEDAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CEDAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CEDARs tokenomics, kan du utforske CEDAR tokenets livepris!

