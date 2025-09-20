Cedar the Goat (CEDAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00174949$ 0.00174949 $ 0.00174949 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.61% Prisendring (1D) -0.24% Prisendring (7D) -5.19% Prisendring (7D) -5.19%

Cedar the Goat (CEDAR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CEDAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CEDAR er $ 0.00174949, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CEDAR endret seg med +0.61% i løpet av den siste timen, -0.24% over 24 timer og -5.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cedar the Goat (CEDAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.64K$ 24.64K $ 24.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.64K$ 24.64K $ 24.64K Opplagsforsyning 998.92M 998.92M 998.92M Total forsyning 998,920,531.948107 998,920,531.948107 998,920,531.948107

Nåværende markedsverdi på Cedar the Goat er $ 24.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CEDAR er 998.92M, med en total tilgang på 998920531.948107. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.64K.