Dagens Cedar the Goat livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CEDAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CEDAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cedar the Goat livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CEDAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CEDAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CEDAR

CEDAR Prisinformasjon

CEDAR Offisiell nettside

CEDAR tokenomics

CEDAR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Cedar the Goat Logo

Cedar the Goat Pris (CEDAR)

Ikke oppført

1 CEDAR til USD livepris:

--
----
-0.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Cedar the Goat (CEDAR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:05:35 (UTC+8)

Cedar the Goat (CEDAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00174949
$ 0.00174949$ 0.00174949

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

-0.24%

-5.19%

-5.19%

Cedar the Goat (CEDAR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CEDAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CEDAR er $ 0.00174949, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CEDAR endret seg med +0.61% i løpet av den siste timen, -0.24% over 24 timer og -5.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cedar the Goat (CEDAR) Markedsinformasjon

$ 24.64K
$ 24.64K$ 24.64K

--
----

$ 24.64K
$ 24.64K$ 24.64K

998.92M
998.92M 998.92M

998,920,531.948107
998,920,531.948107 998,920,531.948107

Nåværende markedsverdi på Cedar the Goat er $ 24.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CEDAR er 998.92M, med en total tilgang på 998920531.948107. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.64K.

Cedar the Goat (CEDAR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cedar the Goat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cedar the Goat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cedar the Goat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cedar the Goat til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.24%
30 dager$ 0+24.58%
60 dager$ 0-4.75%
90 dager$ 0--

Hva er Cedar the Goat (CEDAR)

In 2022, a young Californian girl’s pet goat, Cedar, was auctioned at a fair. When the family tried to save him, sheriff’s deputies tracked him down and took him back to be slaughtered, sparking public outrage over animal rights and officials’ actions. Cedar the Goat is on a quest to ensure no voice - human or animal - goes unheard. This goat is ready to take on the establishment, embodying the idea that resilience and freedom should be accessible to all.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Cedar the Goat (CEDAR) Ressurs

Offisiell nettside

Cedar the Goat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cedar the Goat (CEDAR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cedar the Goat (CEDAR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cedar the Goat.

Sjekk Cedar the Goatprisprognosen nå!

CEDAR til lokale valutaer

Cedar the Goat (CEDAR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cedar the Goat (CEDAR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CEDAR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cedar the Goat (CEDAR)

Hvor mye er Cedar the Goat (CEDAR) verdt i dag?
Live CEDAR prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CEDAR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CEDAR til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cedar the Goat?
Markedsverdien for CEDAR er $ 24.64K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CEDAR?
Den sirkulerende forsyningen av CEDAR er 998.92M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCEDAR ?
CEDAR oppnådde en ATH-pris på 0.00174949 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CEDAR?
CEDAR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CEDAR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CEDAR er -- USD.
Vil CEDAR gå høyere i år?
CEDAR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CEDAR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:05:35 (UTC+8)

Cedar the Goat (CEDAR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.