The cCOP is a Mento stablecoin launched by a community initiative from Celo Colombia DAO that tracks the value of the Colombian Peso. The launch of cCOP not only reflects a direct connection to the Colombian Peso, but also symbolizes the community's commitment to empowering Colombian users and fueling economic growth through decentralized technology. Similar to all other Mento stablecoins cCOP is fully smart contract based, overcollateralized, transparent, and governed by the community. Offisiell nettside: https://www.mento.org/ Teknisk dokument: https://github.com/mento-protocol/whitepaper

cCOP (CCOP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for cCOP (CCOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 56.42K $ 56.42K $ 56.42K Total forsyning: $ 218.21M $ 218.21M $ 218.21M Sirkulerende forsyning: $ 218.21M $ 218.21M $ 218.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 56.42K $ 56.42K $ 56.42K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00025856 $ 0.00025856 $ 0.00025856 Lær mer om cCOP (CCOP) pris

cCOP (CCOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak cCOP (CCOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CCOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CCOP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CCOPs tokenomics, kan du utforske CCOP tokenets livepris!

CCOP prisforutsigelse Vil du vite hvor CCOP kan være på vei? Vår CCOP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

