Dagens cbBTC Core Morpho Vault livepris er 116,842 USD. Spor prisoppdateringer for GTCBBTCC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GTCBBTCC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GTCBBTCC

GTCBBTCC Prisinformasjon

GTCBBTCC Offisiell nettside

GTCBBTCC tokenomics

GTCBBTCC Prisprognose

cbBTC Core Morpho Vault Logo

cbBTC Core Morpho Vault Pris (GTCBBTCC)

Ikke oppført

1 GTCBBTCC til USD livepris:

$116,873
$116,873
-1.30%1D
USD
cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:03:01 (UTC+8)

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.14%

-1.30%

-0.34%

-0.34%

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) sanntidsprisen er $116,842. I løpet av de siste 24 timene har GTCBBTCC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 116,391 og et toppnivå på $ 118,545, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GTCBBTCC er $ 125,230, mens den rekordlave prisen er $ 74,630.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GTCBBTCC endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -1.30% over 24 timer og -0.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på cbBTC Core Morpho Vault er $ 3.27M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GTCBBTCC er 28.00, med en total tilgang på 28.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.27M.

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på cbBTC Core Morpho Vault til USD ble $ -1,541.1233597358.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på cbBTC Core Morpho Vault til USD ble $ +1,061.3109386000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på cbBTC Core Morpho Vault til USD ble $ -1,628.2984278000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på cbBTC Core Morpho Vault til USD ble $ +13,513.03033029033.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -1,541.1233597358-1.30%
30 dager$ +1,061.3109386000+0.91%
60 dager$ -1,628.2984278000-1.39%
90 dager$ +13,513.03033029033+13.08%

Hva er cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Ressurs

Offisiell nettside

cbBTC Core Morpho Vault Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for cbBTC Core Morpho Vault.

Sjekk cbBTC Core Morpho Vaultprisprognosen nå!

GTCBBTCC til lokale valutaer

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GTCBBTCC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

Hvor mye er cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) verdt i dag?
Live GTCBBTCC prisen i USD er 116,842 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GTCBBTCC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GTCBBTCC til USD er $ 116,842. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for cbBTC Core Morpho Vault?
Markedsverdien for GTCBBTCC er $ 3.27M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GTCBBTCC?
Den sirkulerende forsyningen av GTCBBTCC er 28.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGTCBBTCC ?
GTCBBTCC oppnådde en ATH-pris på 125,230 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GTCBBTCC?
GTCBBTCC så en ATL-pris på 74,630 USD.
Hva er handelsvolumet til GTCBBTCC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GTCBBTCC er -- USD.
Vil GTCBBTCC gå høyere i år?
GTCBBTCC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GTCBBTCC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:03:01 (UTC+8)

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

