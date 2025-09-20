cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 116,391 24 timer høy $ 118,545 All Time High $ 125,230 Laveste pris $ 74,630 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -1.30% Prisendring (7D) -0.34%

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) sanntidsprisen er $116,842. I løpet av de siste 24 timene har GTCBBTCC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 116,391 og et toppnivå på $ 118,545, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GTCBBTCC er $ 125,230, mens den rekordlave prisen er $ 74,630.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GTCBBTCC endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -1.30% over 24 timer og -0.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.27M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.27M Opplagsforsyning 28.00 Total forsyning 28.0

Nåværende markedsverdi på cbBTC Core Morpho Vault er $ 3.27M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GTCBBTCC er 28.00, med en total tilgang på 28.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.27M.