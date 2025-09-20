Caviar (CAVIAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +14.55% Prisendring (7D) +14.55%

Caviar (CAVIAR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CAVIAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAVIAR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAVIAR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +14.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Caviar (CAVIAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.50K$ 17.50K $ 17.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.50K$ 17.50K $ 17.50K Opplagsforsyning 961.00M 961.00M 961.00M Total forsyning 960,996,672.0 960,996,672.0 960,996,672.0

Nåværende markedsverdi på Caviar er $ 17.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAVIAR er 961.00M, med en total tilgang på 960996672.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.50K.