catwifdrip (DRIP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -6.34% Prisendring (7D) -6.34%

catwifdrip (DRIP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DRIP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRIP er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRIP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -6.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

catwifdrip (DRIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.71K$ 6.71K $ 6.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.71K$ 6.71K $ 6.71K Opplagsforsyning 987.58M 987.58M 987.58M Total forsyning 987,577,662.917909 987,577,662.917909 987,577,662.917909

Nåværende markedsverdi på catwifdrip er $ 6.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRIP er 987.58M, med en total tilgang på 987577662.917909. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.71K.