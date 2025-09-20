catwifbag (BAG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00168203 $ 0.00168203 $ 0.00168203 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00168203$ 0.00168203 $ 0.00168203 All Time High $ 0.129741$ 0.129741 $ 0.129741 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) +297.88% Prisendring (7D) +262.41% Prisendring (7D) +262.41%

catwifbag (BAG) sanntidsprisen er $0.00168206. I løpet av de siste 24 timene har BAG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00168203, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAG er $ 0.129741, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAG endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, +297.88% over 24 timer og +262.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

catwifbag (BAG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Opplagsforsyning 998.32M 998.32M 998.32M Total forsyning 998,324,668.5253955 998,324,668.5253955 998,324,668.5253955

Nåværende markedsverdi på catwifbag er $ 1.68M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAG er 998.32M, med en total tilgang på 998324668.5253955. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.68M.